Fotot nudo të Linda Rei…por me organ gjenital mashkulli

Jo më larg se ditën e djeshme, ajo u përfshi në një debat me Rudina Magjistarin, që e quajti transgjinore. Konkurentja e “Dance with me”, duke se e kundërshtoi këtë emër, duke thënë se tashmë nuk ka asgjë mashkullore në trupin e saj dhe ishte shndërruar në një femër. Megjithatë GSH.al ka siguruar disa foto të disa viteve më parë, kur Linda punonte si eskort në Itali. Me gjoks femëror, por me organet gjenitale të një mashkull, ajo nuk ka ngurruar të pozojë totalisht nudo në këtë sajt.

Të shumta kanë qenë komentet e djemve që Linda ishte shoqëruar që japin detaje se kur e kanë takuar shqiptaren që jeton në Itali. Një nga komentuesit madje ka dhënë detaje edhe nga marrëdhënia seksuale që ka patur me të. Por duket se kjo pjesë e jetës së saj tashmë i përket të shkuarës, pasi Linda prej disa kohësh ka gjetur dashurinë. Massimo dhe Linda duket se po jetojnë një romancë, madje edhe kanë zyrtarizuar marrëdhënien e tyre në fejesë. Kështu transgjinorja shqiptare ka lënë pas karrierën si eksortë në Itali për t’ju përkushtuar karrierës në Shqipëri, si dhe fejesës me Massimon.