Forma e kërthizës tregon për shëndetin që keni

Ka disa forma të ndryshme të kërthizave dhe secila nga to, sipas mjekëve, tregon diçka për shëndetin tuaj.

Kërthiza e fryrë

Kjo mund të ndodhë për shkaqe të ndryshme, një nga to nëse keni bartur diçka të rëndë mirëpo kërthiza e fryrë mund të tregoj edhe rrezik nga hernia.

Një fryrje e vogël

Kjo mund të jetë një shenjë që jeni të prirur nga gripi.

Kërthiza e dyndur

Kjo lloj kërthize zakonisht do të thotë se keni një problem me peshën dhe mund të jenë të prirur për probleme me tretjen, të cilat ndonjëherë mund të shkaktonjë kapsllëk.

Kërthizë si bajame

Kjo do të thotë që duhet të jeni të kujdesshëm me migrenën dhe dhimbjen në muskuj, por kjo gjithashtu është një shenjë që jeni të prirur për eshtra të dobët.

E fryrë në formë të shkronjës U

Një nga format më të bukura, edhe pse tregon një prirje për sëmundjet e veshkave dhe të lëkurës.