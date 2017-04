Foniqi: Në pension të qet mendja dhe dija, jo ligji

Ish-gazetari Shaqir Foniqi, tha se me gjithë bagazhin e tij prej një profesionisti të gazetarisë, është fyese të përfundojë me një shumë prej 75 eurosh në muaj, e ndarë për një pensionist.

”Si të pajtohem unë me 75 euro, kur kam qenë gazetarë për 40 vjet?”’

Këto komente Foniqi i cili ishte i ftuar në cilësinë e pensionistit i dha në Info Magazine të Klan Kosovës, teksa shtoi se në ’’këto ditë është krijuar një gogol për arsye se krerët shtetëror me ligjin për pensionet duan të fusin në punë familjarët e tyre’’.

”A shikojnë këta udhëheqës dikush dikë të senatit amerikan apo gjerman, të gjithë janë të moshuar”.

”Kush e shpiki atë gogol unë e di sepse po duan që të fusin në punë familjarët e tyre. Një vjet përpara unë jam lajmëruar se do te dal në pension, kam qenë në ankth për një vjet”.

”Nuk jam kundër pensionimit sepse edhe pensionimi e ka kohën por këtu është tmerr”.

”Më është ndaluar përqindja për TVSH-në, ka shkuar për fondin Vendlindja Thërret”.

”Kjo është mos-interesim. Le ti zbresin pagat e tyre është shumë e thjeshtë. Po ndihem i fyer dhe qytetarë i rendit të dytë”.

”Me fakultet të gazetarisë kosovare, jam i pari, i dyti apo i treti dhe të përfundoj me 75 euro është fyese për mua”.

”Dita më e rëndë për mua ka qenë 28 tetor, kur më ka dal gjumi në 7 e nuk kam pas arsye pse me u zgjuar”.

”Ky ligj është diskriminues, je hedh në rrugë nga ky ligj. A ka më vështirë për 40 vjet mos me e ndërruar të njëjtin profesion edhe në fund me përfunduar me 75 euro e mos me pas mundësi në zyre tënde mos me shku”.

Veç tjerash ish-gazetari Shaqir Foniqi në Info Magazine krahasoi edhe krerët shtetëror kosovar me ata amerikanë, duke cituar të parin e SHBA-ve Donald Trump për moshën që ai ka dhe ende është në detyrë të tij, njofton Klan Kosova.

”Dija nuk ka moshë. Trump ka 71 vjet e jo vetëm!”

”Nuk ka ligj që qet në pension, në pension të qet mendja dhe dija”.

