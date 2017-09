Fifi tregon kush e largoi nga Xing.al. Ja sa paguante Ermal Mamaqi

Këngëtarja Filloreta Raçi u bë pjesë e programit të çdo të shtune dhe bashkë me të ftuarit edhe ajo u kthye menjëherë në personazh. Me natyrën e saj sportive, Fifi bëri për vete të gjithë publikun, aq sa kur u largua, edhe Ermali u përball me një lum akuzash për “përjashtimin” e saj. Megjithëse vetë këngëtarja e ka thënë se nga Xing-u u largua për shkak të angazhimeve të saj artistike, skeptikët nuk kanë arritur ta besojnë plotësisht. Madje, edhe pasi u mbyll sezoni i parë e nisi i dyti, sërisht vazhdon të përsëritet pyetja për Fifin.



Sot, Filloreta ishte e ftuar në “Pop Culture” për të ndarë me publikun disa prej projekteve të reja muzikore dhe sezonin e ri të muzikës live në Tiranë. Së shpejti, ajo të sjellë para publikut versionin e dytë të këngës “Dashnia nuk është falas”, por ndërkohë po punon edhe për shumë tekste këngësh për kolegët e saj që do të marrin pjesë në festivalet e këtij viti.



Po megjithatë, nuk i shpëtoi dot pyetjes së përsëritur nga publiku: “Pse e hoqi Ermali nga programi?” Menjëherë, këngëtarja tha se nuk është e vërtetë që e hoqi Ermali dhe konfirmoi angazhimet e saj artistike: “Nuk më hoqi Ermali nga programi. Unë nuk kisha shumë kohë të merresha me emisionin. Edhe oraret nuk na përputheshin, kështu që m’u desh të tërhiqesha…” – tha ajo.



Për kureshtjen e Kelvit se sa paguhej në Xing, Fifi kishte vetëm një përgjigje: “Po ti sa paguhesh këtu në Pop Culture?”



Aktualisht, këngëtarja do të nisë sezonin e ri me muzikën live në Tiranë në një prej club-eve më të njohura të kryeqytetit.