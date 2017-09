Edhe pse shumë gjëra të këqija janë thënë për Binjakët, ata janë shenja më pak e rrezikshme e zodiakut!

Njerëzit e lindur nën shenjën Binjakëve kanë më pak gjak në duart e tyre, pasi nuk i marrin njerëzit aq seriozisht sa për t’i lënduar ose për t’i vrarë. Në vend që të vrasin dhe lëndojnë njerëzit, ata preferojnë t’i mërzisin ata deri në vdekje duke folur.

Shenja e dytë më pak e rrezikshme është Ujori.

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë kanë një ego të madhe që nuk mund të shkatërrohet. Ata besojnë në drejtësi në mënyrë të vendosur. Ata janë shenja e dytë më e rrezikshme e zodiakut sipas statistikave të FBI-së.Ndoshta sepse këta njerëz janë më të zgjuarit; dhe nuk lënë prova që të kapen nga policia.

Luanët janë thjesht mace! Mos u trembni nga hungërimet e tyre.

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë qëndrojnë larg problemeve.Edhe pse këta njerëz rrallë vrasin, por e kur kryejnë një vrasje, ajo tërheq shumë vëmendje.

Këto njerëz janë të durueshëm, të mirë dhe të drejtë, por ata janë më vrasës se Ujori dhe Luani!

Peshoret janë shumë të durueshme, por zgjedhin dhunën dhe vrasjen kur të tjerët përfitojnë prej tyre.

Virgos janë vrasës të zhdërvjellët dhe psikopatë.

Virgos mund të klasifikohen si të rrezikshme. Megjithatë, janë më të prirur ndaj mashtrimit dhe vjedhjes sesa vrasjes.

Peshqit nuk janë aspak të lezetshëm.

Disa nga vrasësit më të njohur serialë të lindur nën këtë shenjë zodiakore janë Aileen Ëuornos, Cloën Killer ose John Gacy dhe Richard Ramirez. Njerëzit e lindur nën Peshqit kanë një tendencë ndaj varësisë. Prandaj, ata shpesh kryejnë krime të jashtëzakonshme dhe vrasje.

Bricjapët njihen si vrasës serial. Megjithatë, numri i vrasësve serialë të lindur nën këtë shenjë është mesatar.

Bricjapët bëhen rrallë herë vrasës, por kur ata bëhen, bëhen vërtet të rrezikshëm.

Njerëzit nën shenjën Dashit janë të çmendur.

Njerëzit e lindur nën këtë shenjë zemërohen shumë lehtë, por zemërimi i tyre nuk zgjat shumë. Ju duhet të qëndroni larg nga një Dash për aq kohë sa është me nerva. Por shumë shpejt, ata do ta harrojnë zemërimin e tyre dhe çdo gjë do i kthehet normalitetit.

Zemërimi i Demit është i fortë!

Megjithatë, këta njerëz janë më të prirur për mashtrim sesa vrasje.

Njerëzit e lindur nën shenjën e Demit i kryejnë krimet sepse duan para dhe luks.

Vendi i tretë i shkon Shigjetarit.

Krime të vogla nuk janë pjesë e listës së krimit të kësaj shenje. Për shembull, Stalini, Pablo Escobar dhe Ted Bundy ishin të gjithë të lindur nën shenjën e Shigjetarit.Këta njerëz besojnë se janë udhëheqës. Ata kryejnë shumë vrasje dhe bëjnë krime të mëdha.

Vendi i dytë është marrë nga Akrepi! Ata janë psikopatë zyrtarë!

Shumica e vrasësve serialë janë të lindur nën këtë yll, që do të thotë në nëntor. Ata kryejnë vrasje sadiste.

-Gaforret fitojnë garën!

Këta njerëz vuajnë nga ndryshimet e humorit. Xhelozia e tyre është ajo që zakonisht i drejton ato drejt vrasjes.shije.al

