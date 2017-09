Erdogan: Na kanë gënjyer, tash e 54 vjet jemi para dyerve të BE-së

Kryetari i Turqisë Rexhep Taip Erdogan, duke folur në Forumin Global Afarist Bloomberg ka përkujtuar se vendi i tij tash e 54 vjet po pret në dyert e Bashkimit Europian duke pohuar se e kanë gënjyer Turqinë, transmeton Koha.net.

“Turqisë në fakt ia kanë imponuar embargon politike. Nuk na e kanë thënë të vërtetën gjatë këtij procesi. Na kanë gënjyer. Nuk na e kanë dërguar ndihmën që na e kanë premtuar”, ka thënë Erdogan, përcjell aa.

Ai ka shtuar se pret që BE të marrë vendimin lidhur me raportet me Turqinë.

“Le të na i mbajnë të mbyllura dyert dhe ne shumë lehtë do ta marrim vendimin. Nuk jem i as të interesuar, t’ua them edhe këtë, por ata po dëshirojnë që Turqia të ikën. E nuk bën kështu, ne nuk jemi kurrë ata që ikin nga ringu. Le të jenë ata që ikin. Le ta marrin ata vendimin. Ne do ta marrim lehtë vendimin tonë”, ka porositur kryetari turk.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!