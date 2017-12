Eranda Libohova rrëfen orët e tmerrit: Uji paska qenë më keq se…

Eranda ka publikuar një postim në rrjete sociale ku tregon se është shëndoshë e mirë, ajo si dhe koleget e saj.

“Si fillim jam shendoshe e mire..Ishim nisur drejt Prishtines per te marre avionin e linjes Prishtine -Zyrih. 12 vjet pa fluturuar vendosa te sfidoj friken…u tremba nga ajri, por uji paskesh qene më keq .Falenderoj FNSH(forcat e nderhyrjes se shpejte) qe me shpetuan jeten mua e kolegeve te mij artiste Kastriot Tusha Kejsi Tola,e Zeqir Sulkuqi ..kjo eshte foto me nje nga efektivet e FNSH-se Genti Hyka mbas operacionit te shpetimit ne Fushe –Kruje,”-përfundon Eranda në rrjete sociale./Gazeta Express/