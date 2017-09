Era nuk ndalet, priten edhe këngë tjera të këtij niveli

Por, burime të afërta me këngëtaren kanë thënë për Gazetën Express se ajo nuk do të ndalet me këngët dhe bashkëpunimet e saj të radhës.

“Në këngën aktuale është punuar tre muaj dhe do të këtë edhe më shumë nga Era muajve në vazhdim. Shumë bashkëpunime, më shumë reperë të njohur”, ka thënë ky burim për Gazetën Express.

Kënga “No I Love Yous”, është lansuar sonte dhe deri me tani ka arritur afër 100 mijë klikime në youtube. /GazetaExpress/