Enca është njëra ndër këngëtaret më aktive në rrjete sociale. Së fundmi ajo ka publikuar një fotografi tjetër ku shihet që ka mbërritur në Zvicër.

Me të arritur atje ajo ka takuar edhe këngëtarin Shpat Kasapi, me të cilin kanë publikuar një video me efekte të Snapchat.

Enca tashmë është në përfundim të projektit të saj më të ri muzikor.

