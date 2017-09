Edhe një barazim për Liverpoolin, Sevilla shmanget në krye (Video)

Spartak Moska dhe Liverpooli kanë luajtur baras (1-1) në ndeshjen e xhiros së dytë të fazës grupore të Ligës së Kampionëve.

Fernando e zhbllokoi rezultatin në minutën e 23-të me një gol të bukur nga gjuajtja e lirë.

Rezultati u barazua nga Philippe Coutinho (36’), pas kombinimit me Sadio Mane. Me rezultat të barabartë, ekipet shkuan në pushim.

Gjysma e dytë nuk prodhoi gola, ashtu që skuadra u desh të pajtoheshin me nga një pikë nga ky takim.

Është hera e dyta radhazi që Liverpooli barazon në kuadër të Grupit E dhe numëron vetëm dy pikë.

Edhe Spartak Moska numëron pikë të barabarta me Redsat pas dy barazimeve në dy xhirot e para.

Fernando’s goal for Spartak Moscow pic.twitter.com/O5cTdhhMmA

COUTINHO! Great link up play from him & Mane 🔥 pic.twitter.com/tBUQPk3cnd

— Brazil videos (@BEVideos_) September 26, 2017