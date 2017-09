Nuk dihet a ushtrojnë apo jo ato më shumë përkushtim, por nëse është sikurse në fotografi atëherë nëse përballemi me to nuk do ta kemi edhe aq të lehtë.

Kjo pasi që shumica e tyre shihen duke ngritur pesha të rënda nëpër palestra të ndryshme sportive.

E fundit është edhe Kida, e cila ka postuar disa foto në rrjetet sociale ku shihet se është e përkushtuar ndaj ushtrimeve në fitnes. /GazetaExpress/