Milani ka thelluar epërsinë ndaj Spalit me rezultat 2-0.

Goli erdhi nga Franck Kessie në minutën e 61-të nga pika e bardhë.

Ky ishte goli i tretë i ish-mesfushorit të Atalantas këtë sezon me klubin nga Milano.

Të parin për Milanin e shënoi Ricardo Rodriguez nga penalltia. /Telegrafi/

And 2-0 !! 2nd penalty and goal by Kessie. #MilanSpal 🔴⚫️ pic.twitter.com/BU8nj3KHiJ

— Passion AC Milan (@AcmPassion) September 20, 2017