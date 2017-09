Justin Taylor ka qenë me shoqëri në një liqe në Otario të Kanadasë, kur ka vendosur të vishej me kostum dhe të përdorte pajisjen që nxjerrë ujë me presion.

Për një kohë të mjaftueshme ia ka dalë të qëndronte lartë, por më pas është rrëzuar duke i bërë të gjithë të qeshin, transmeton Telegrafi.

“Kështu janë zhdukur dinozaurët para shumë vitesh më parë”, është një koment lidhur me rastin.

Më poshtë mund të shihni momentin, kur duket sikur një dinozaur është duke ndenjur në ajër. /Telegrafi/

The post E ‘turpëroi’ kostumin e dinozaurit (Video) appeared first on Telegrafi.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!