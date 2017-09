E la për një vajzë tjetër…nuk do e besoni si po hakmerret Dona e BB9 ndaj Musës!

Ata u ndanë disa kohë më parë, ndërkohë që Musa ka nisur një lidhje të re. Por duket se as Dona nuk ka humbur kohë. Ajo ka publikuar në rrjete sociale një foto në të cilën shfaqet një tufë e madhe me trëndafila dhe me shkronjën “D”, e cila përkon edhe me emrin e saj. Të jetë gati për një lidhje të re bukuroshja?/Gazeta Express/