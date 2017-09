Dy momentet interesante nga pjesa e parë: Momenti i dyshimtë i penalltisë së Ramos dhe kartoni i verdhë i Modricit (Foto/Video)

Ndeshja mes Borussia Dortmund dhe Real Madridi është duke u zhvilluar në një ritëm të lartë dhe me raste nga të dyja anët.

Real Madridi është në epërsi pas 45 minutave me golin e Gareth Bale.

Por në fillim të ndeshjes ishte një moment i dyshimtë ku kapiteni i mbretërve Sergio Ramos preku me dorë topin që e largoi nga vija e portës.

Hands down to the best goal keeper in the world Sergio Ramos! #UCL pic.twitter.com/9cWkmofsXb

