Dy lugë nga ky çaj në ditë shëron reumatizmin për katër javë

Në ditët e sotme duket se ka një ilaç për çdo gjë. Ke një problem shëndetësor, pi një tabletë mjekësore dhe problemi u zgjidh. Por tabletat mund të kenë efekte anësore të dëmshme për organizmin. Alternativat natyrale mund të bëhen shërimi më i mirë i çështjeve të shëndetit.

Ky është ilaçi natyral që shëron artritin, osteoporozën dhe reumatizmnë. Vetëm duke përdorur xhelatinën, ju mund të shëroheni prej dhimbjeve të kyçeve dhe kockave. Duhen vetëm 4 deri 6 javë.

Përgatitja:

Ju duhet së pari xhelatinë e një cilësie shumë të mirë. Konsumoni një lugë çaji në një gotë me ujë para se të shkoni për të fjetur. Mund të përdorni edhe lëngje frutash, ose kos në vend të ujit, ose konsumojeni me drithëra, ose me qumësht.

Doza e rekomanduar është 1 lugë çaji në ditë për dhimbjet e kyçeve dhe 1 lugë çaji dy herë në ditë për problmet e reumatizmës. Vetëm për një javë dhimbja do të ulet. Trajtimi me xhelatinë zakonisht duhet të zgjasë 4 deri në 6 javë.

Ajo është shumë e mirë për të moshuarit, dhe ata që kanë vështirësi në lëvizje. Xhelatina është një proteinë që nxirret nga kockat e kafshëve, palca dhe tentinat.

Ne zakonisht e konsumojmë nëpërmjet mishit nënprodukteve të qumështit, por shumë njerëz nuk e dinë këtë. Ajo mund të gjendet me emrin ‘E441’ në shumë etiketa. Me kalimin e moshës, prodhimi i kolagjenit në trupin tonë ulet dhe muskujt dhe kockat bëhen më të ndjeshme.Prandaj disa njerëz kanë probleme lëvizshmërie, apo dhimbje të kyçeve.

Përfitimet:

-Stimulon rritjen e thonjve dhe i bën ata më të fortë

-Ofron elasticitet më të mirë për lëkurën dhe trupin, dhe fshin shenjat e dukshme të plakjes së lëkurës

-Përmirëson gjumin

-Nxit metabolizmin dhe largon alergjitë

-Ndihmon kundër problemeve të reumatizmës

Këshilla:

Sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj para se të fillonte këtë trajtim

Sigurohuni që të kontrolloni etiketën kur të blini xhelatinë, për shkak se ajo merret zakonisht nga kafshët apo derrat.