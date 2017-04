Dua Lipa nuk ka ndërmend të ndalet!

Ajo përsëri do vijë me bashkëpunim, kësaj here me emra tjerë të njohur në skenën ndërkombëtar.

Përmes një fotoje të hedhur në Instagram, Dua ka thënë se së bashku me Major Lazer dhe Wizkid do e sjellin projektin ‘My Love’.

Data e publikimit ende nuk dihet.

