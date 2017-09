“Dritat e Veriut”, imazhe marramendëse nga hapësira (Video)

Imazhe marramendëse të dritave të veriut të fiksuara nga hapësira, janë prezantuar nga një astronaut italian.

Një video 30 minutëshe, e filmuar nga stacioni hapësinor ndërkombëtar, tregon një dritë të gjelbër që lëviz mbi sipërfaqen e errë të tokës.

Dritat e veriut, ose aurora, është një shfaqje natyrore drite në qiellin e tokës, kryesisht e parë nga arktiku dhe Antarktida.

Ndërsa pak njerëz mbi tokë janë aq me fat sa ta kenë parë spektaklin, akoma më të paktë janë ata që mund të pretendojnë se e kanë parë nga hapësira.

Paolo Nespoli, astronauti i agjencisë evropiane hapësinore, që ka fiksuar imazhet, bëri një postim në twitter ku ndau kënaqësinë e tij për ndjekjen e aurorës, që ai e përshkroi si diçka që nuk i takon kësaj bote.

Stacioni hapësinor ndërkombëtar, konfirmoi në twitter se shfaqja mahnitëse është fiksuar më 15 shtator, mbi Kanada. Të tjerë përdorues të twitter-it ndanë fotot marramendëse të fenomenit, të parë nga toka. /tch/

A stunning aurora caught my eye… Its beauty is out of this world! // Una splendida aurora… Di una bellezza spaziale! #VITAmission pic.twitter.com/JRQxLNXnGT

— Paolo Nespoli (@astro_paolo) September 23, 2017