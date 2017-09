Drejtori i policisë plagos kalimtarin, ikën nga vendngjarja dhe manipulon provat (VIDEO)

Drejtori i Policisë së Gjirokastrës Lorenc Paganika manipulon provat e aksidentit, përplas një kalimtar, largohet nga vendngjarja, shkon rregullon makinën, eleminon çdo provë dhe vetëdorëzohet në polici duke thënë: Kqyreni mjetin, s’jam unë autori i aksidentit!!

Mbrëmë Newsbomb.al publikoi pamjet ekskluzive të një aksidenti rrugor me autor drejtorin e policisë Gjirokastër Lorenc Paganika.

Paganika, në Krahës të Tepelenës ka përplasur me makinën e tij tip “BMW” ngjyrë e bardhë me targa AA 572 BF rreth orës 20:27, një kalimtar me inicialet A.M. dhe është larguar nga vendi i ngjarjes duke e lënë të plagosur.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!