Donald Trump gjen fajtorin kryesor të krizës bërthamore, nuk është Kim Jong Un

Donald Trump ka vendosur përpara përgjegjësisë Hillary Clinton për “lejimin e Koresë së Veriut për të kërkuar dhe ndërtuar” armë bërthamore, pasi ishrivali i zgjedhjeve kritikoi fjalimin e tij të hapjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB.

Komentet e Presidentit erdhën pasi Zonja Klinton e quajti fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme “shumë të errët, të rrezikshëm” dhe “nuk është lloji i mesazhit që lideri i kombit më të madh në botë duhet të japë” ndërsa shfaqet në “The Late Show” të Stephen Colbert . Presidenti e bëri të qartë deklaratën për zonjën Clinton në Twitter të nesërmen, duke thënë: “Pasi e lejoi Korenë e Veriut të kërkonte dhe të ndërtonte raketa bërthamore, kur ishte Sekretari i Shtetit (Bill C gjithashtu), Hillary Crooked tani kritikon”.

Ai pastaj një koment nga një llogari të quajtur “EaglePundit”, e cila pretendoi se ajo dhe ish-Presidenti Barak Obama në mënyrë efektive dhanë armë bërthamore në Korenë e Veriut. “Është lartësia e hipokrizisë. Obama dhe Clinton në fakt i dhanë armëve bërthamore Koresë së Veriut me politikën e tyre të lehtësimit, “lexoi Trump. Zonja Clinton bëri vërejtjet e saj në prag të adresimit të parë të z. Trump në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Kur u pyetën se çfarë bëri për fjalimin e Presidentit, ish Sekretari i Shtetit tha: “Nga ju të dy, kërkohet të njiheni për vlerat e asaj që ne besojmë në – demokraci dhe mundësi – si një mënyrë për të demonstruar qartë se Shtetet e Bashkuara mbeten fener se duam që ajo të jetë “, duke shtuar se situata edhe më të rrezikshme si ajo e Koresë së Veriut duhet të udhëhiqen me diplomaci. Ajo e dënoi z. Trump duke e quajtur Kim Jong-un të Koresë së Veriut “Njeriu i raketave”, duke shtuar se ajo kishte shpresuar se Presidenti do t’i bënte thirrje kombeve të punonin me Shtetet e Bashkuara për të ndalur kërcënimin e paraqitur nga udhëheqësi dhe tha “qartë se ne nuk do të tolerojmë asnjë sulm ndaj miqve tanë apo vetes “. “Por ju duhet të udhëhiqni me diplomaci. Duhet të udhëheqësh me angazhimin e përpjekjes për të shmangur konfliktet, por gjithsesi mundesh “, shtoi zonja Clinton.

Zoti Trump tha se Amerika nuk do të kishte zgjidhje tjetër veçse të shkatërronte totalisht Korenë e Veriut nëse nuk e ndalonte programin e armëve bërthamore. Gjatë fjalimit të tij, Trump shtoi shtonte: “Njeriu raketë është në një mision vetëvrasës për vete dhe për regjimin e tij” Trump: Venezuelasit po vdesin urie Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump u shpreh se Venezuela është drejt shkatërrimit, duke lënë të nënkuptohet se SHBA-të mund të ndërmarrin masa të reja për të rivendosur demokracinë. “Venezuelasit po vdesin urie. Vendi i tyre është duke u rrënuar”, deklaroi ai gjatë një takimi me disa liderë të vendeve latino-amerikane në vazhdën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. “Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro po sfidon popullin e tij”, u shpreh Donald Trump. Uashingtoni ka miratuar tashmë sanksione ndaj Venezuelës dhe presidenti amerikan paralajmëroi në fillim të gushtit se SHBA po studionin disa mundësi, përfshirë atë ushtarake, për t’i dhënë fund krizës.

Stuhia

Uragani Maria goditi sot Porto Rikon, me fuqinë e një stuhije të kategorisë 4 që meteorologët e kanë cilësuar si një uragan me potencial shkatërrimtar. Qendra Kombëtare e Uraganëve tha se Maria po godet Porto Rikon me erëra me shpejtësi 250 km/orë dhe se shirat e dendur mund të shkaktojnë përmbytje dhe rrëshqitje dheu vdekjeprurëse. Uragani mbetet kërcënim edhe për Ishujt e Virgjër amerikanë, pasi goditi mbrëmë këto zona. Epiqendra e uraganit pritet të kalojë mbi Porto Riko dhe më pas të lëvizë drejt Oqeanit Atlantik në mbrëmje sonte, duke goditur Republikën Domenikane nesër në mëngjes. Guvernatori i Porto Rikos, Rikardo Rossello tha se “janë të pashmangshme dëmet masive” në këtë territor amerikan dhe se zyrtarët kanë përgatitur 500 mjedise që do të shërbejnë si strehime për mbi 100 mijë banorë. Presidenti Donald Trump ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Porto Riko dhe Ishujt e Virgjër amerikanë dhe ka autorizuar Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave të koordinojnë përpjekjet e ndihmave. Para se të mbërrinte në Porto Riko, uragani Maria goditi ishullin Domenika, ku sipas zyrtarëve ka lënë pas shkatërrime masive.

