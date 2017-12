Diplomohet nëna e Gretës dhe Eni Koçit

Nëna e Gretës dhe Enit ka festuar ditëlindjen dhe ato kanë zgjedhur mënyrën më të veçantë për ta uruar.

Krah luleve, tortës darkës speciale ato i kanë dhuruar nënës së tyre një diplomë për gjithë përkushtimin ndaj vajzave të sa.

‘Ti je gjeja me shtrenjte me e dashur qe kam Je ajo qe me ke dhene jete,edukim,dashuri dhe sot fale teje une ndihem krenare per cfare jamEdhe 100 Mami #iloveyou’ ka shkruar Greta krah postimit të saj.

Ndërsa Eni ka bërë nëj dedikim dhe ka postuar më shumë detaje nga festa.

‘Gezuar ditlindjen Mami ! Shendet, jete dhe gezime paç gjithmone. Je krenaria jone’ ka shkruar Eni. /Gazeta Express/