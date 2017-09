Nëse do vinit në këtë vend në fillim të shekullit të shkuar, do habiteshit me shfrenimet seksuale.

Aty ishte një nga bordellot më të njohura në Tasmani.

Por tashmë kjo zonë e braktisur në Hobart, kryeqytetin e Tasmanisë është transformuar plotësisht.

Ajo që njihej si “Shtëpia blu”, tani është një hotel luksoz me pesë yje.

Hoteli quhet Macq01 dhe një natë kushton duke nisur nga 400 dollarë. /mapo.al/