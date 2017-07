Detaje rreth mbajtjes së mbledhjes konstituive

Krerë të koalicionit PDK-AAK-Nisma kanë deklaruar disa herë se i kanë votat për krijimin e Qeverisë. Ndërsa dje, lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj ka thënë se javën tjetër do të mbahet mbledhja konstituive.

Por, sipas njohësit të çështjeve politike Ramush Tahiri, mbledhja konstituive që thirret nga Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi nuk ka të bëjë asgjë me zgjedhjen e mandatarit.

Në një prononcim për “Indeksonline”, Tahiri ka sqaruar se fillimisht duhet të caktohet përbërja e Kuvendit, kurse për caktimin e pozitës së kryeministrit ka afat rreth një muaj.

Sipas Tahirit, duhet mbajtur mbledhja konstituive, kurse pas saj Presidenti ka afat 10 ditë që ta caktojë mandatarin, deri sa mandatari më pas ka afat 15 ditë që ta njoftojë Kuvendin dhe të dalë në mbledhje.

“Kuvendi duhet të konstituohet pa marrë parasysh a i ka votat Ramush Haradinaj, apo jo. Nuk mundemi me mbet pa Kuvend. Duhet të caktohet Kuvendi dhe mbledhja tjetër për caktimin e Haradinajt nuk është problem. Prej mbledhjes konstituive ka afat 10 ditë Presidenti ta zgjedhë mandatatin, e mandatari ka kohë 15 ditë me e njoftu Kuvendin kur po do të dalë në mbledhje. Me u ndjekë këto procedura janë 25 ditë prej mbledhjes konstituive, maksimumi ligjor. Nëse ndjekim minimumim edhe munden me përfundu, por siç po shihet punët po shtyhen”, ka thënë Tahiri.

Ai ka shtuar se Hashim Thaçi ka mundur ta thirrë mbledhjen konstituive një ditë pas certifikimit të rezultatit nga KQZ-ja për zgjedhjet e 11 qershorit dhe procedurat të mos zvarriten, por kjo gjë nuk ka ndodhur as këto ditë.

Nga Zyra për Informim në Presidencë kanë deklaruar për “Indeksonline” se Thaçi do t`i kryejë të gjitha veprimet duke respektuar afatet ligjore.

“Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, do të respektojë të gjitha afatet ligjore dhe kushtetuese gjatë procesit të krijimit të institucioneve të reja, të dala nga zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit”, thuhet në përgjigjen e Presidencës.

