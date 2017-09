Deri më tani ende nuk është zbuluar një mënyrë që siguron gjininë e foshnjës si e dëshironi, mirëpo ekzistojnë mënyra të cilat sipas të gjitha rezultateve kanë pasur ndikim pozitiv

E juaja është që të provoni.

Metoda e dr. Landrum Shettles

Kjo mënyrë ka një vlerë të caktuar shkencore, ndërsa dr Shettles e dëshmon se ka funksionuar mbi 80 % të rasteve kur kanë dashur djalë, ndërsa 78% të rasteve kur kanë dashur vajzë.

Ajo bazohet në tundimin e seksit gjatë ovulim. Kështu që në rast që ata duan djalë duhet të planifikojnë seksin në ditën e ovulimit, ndërsa të tjerët që duan vajzë duan të planifikojnë seksin 3 ose 4 dite para evoluimit. Shettles e vërteton se kjo metodë është e saktë sepse qelizat e plota të cilat mbartin X kromozome që rezulton në lindjen e vajzave, lëvizje më e madhe dhe më e ngadalshme, por jeton më gjatë nga kromozomet Y mashkull, që është më i vogël, më i shpejtë dhe më i shkurtër.

Ndikimi në ushqim

Kjo metodë kryesisht merr komente pozitive nga prindërit që sapo kane lindur dhe bazohet në besimin se dieta e një nëne të ardhshme ndikon në seksin e një fëmije, sepse ajo ndryshon pH e traktit riprodhues. Y, mashkull, kromozomet më të mirë “lulëzojnë” në mjedisin alkalik, ndërsa X, femra, kromozomet preferojnë mjedisin acid. Kështu, nëse një çift dëshiron një djalë, nëna duhet të hani shumë mish, vezë dhe në përgjithësi një ushqim të pasur me proteina. Për një vajzë, një dietë e mirë është e pasur me kalcium – kështu që gruaja duhet të pijë shumë qumësht, por edhe të hajë peshk dhe sallatë të gjelbër…

Sipas hulumtimit, kjo metodë është e suksesshme në rreth 80 për qind të rasteve.

Mënyra 0 + 12

Këtë metodë e ka zbuluar një nënë australiane e cila ka pasur 6 djem, e cila ka tentuar me vite duke shpresuar në vajzë. Pasi që e ka provuar metoda të ndryshme, ka vendosur të provojë seksin saktësisht 12 orë pas evoluimit, ku e ka matur me disa shirita të cilat mund të blihen ne barnatore. Dhe ia ka arritur me sukses dhe ka lindur vajzë. Mbas një viti kjo mënyrë u rrit për 70 %./gazetametro.net