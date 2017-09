Bashkëngjitja e përfaqësuesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqit në Komisionin Shtetëror për marrëveshjen e Demarkacionit me Malin e Zi të formuar nga qeveria “Haradinaj”, po del të jetë veprim i pranuar edhe nga një deputete e partisë së Isa Mustafës.

Deputetja e LDK-së, Besa Gaxheri beson që Bulliqi bashkë me kryeministrin, Ramush Haradinaj, do t’i kryejnë të gjitha procedurat që kufiri me shtetin fqinjë të jetë në vendin e duhur.

“Çështja e Demarkacionit e ka një histori të vetën. z.Bulliqi është i njohur për opinionin që ka qenë kryesues i grupit të ekspertëve por edhe si deputet kundërshtimin e Demarkacionit. Në vetë faktin që z.Haradinaj e ka emëruar atë dhe ai ka pranuar, unë nuk kam asnjë koment, është krejtësisht normale. Pres prej të dyve që vërtet me na pru versionin që kufiri qenka në Çakorrë edhe në Kullë, edhe ata me i kry gjitha proceset e procedurat për me ndodhë kjo”, ka thënë Gaxheri për ‘Indeksonline’.

Më tej, ajo ka treguar edhe qëndrimin e LDK-së se si do të veprojnë në Kuvend për këtë marrëveshje. Sipas saj, janë pro një versioni që realizon një qëllim.

“Gjithsesi e mbështesim në Kuvend verzionin për Demarkacionin që kufiri të jetë në Kullë e Çakorrë. Ne nuk mund ta përkrahim asnjë version tjetër sepse sidomos z.Haradinaj gjatë gjithë kohës ose edhe votat që i ka marrë i ka në emër të kësaj kauze e që faktikisht ne si deputet të LDK-së e kemi pasur një propozim tonin dhe natyrisht që z.Haradinaj ka obligim me sjellë një version çfarë realizon qëllimi e jo vetëm bë politik qysh është bërë me këtë temë”, është shprehur ajo.

Tutje, deputetja e LDK-së thotë se demarkimi me Malin e Zi ka nevojë për një super-ekspertizë profesionale, pasi që sipas Gaxherit, kufiri vendoset njëherë prandaj duhet bërë një analizë përfundimtare.

“Kjo çështje don edhe ekspertizë profesionale por edhe me pas qasjen e përfaqësuesve të institucioneve relevante për këtë çështje, nuk është që unë kamë pasur shumë qasje në këtë drejtim. Por, kjo çështje është shumë e ndjeshme, gjithmonë më ka bërë përshtypje negative qasja qysh gjithë liderët e partive politike ju kanë qas këtij problemi dhe janë munduar të kapitalizojnë për votat që është e dëmshme. Por për të vendosur për një kufi që mund të ketë dyshime nuk duhet të ngutet” ka shtuar më tej Gaxheri.

Sipas deputetes nga Peja, është e papranueshme fakti që Bashkimi Evropian ka vënë kusht dhe na ka qit para një akti të kryer që duhet me kohë të caktuar me zgjedh këtë problem.

Ndryshe, çështje e kontekstit të kufirit kanë të gjitha shtetet prandaj kufiri njëherë vendoset andaj duhet të bëhet një analizë e saktë”, ka përfunduar ajo.

