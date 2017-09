Lëvizja për Bahkim, kohët e fundit ka nisur një sërë reagimesh lidhur me proceset më debatuara dhe të bllokuara në Kosovë.

Këtë radhë, ata kanë reaguar për Demarkacionit, shkruan infosot.

“Lëvizja për Bashkim, duke qenë se edhe në kohen e protestave, peticionit e gazit lotsjellës për demarkacionin ka deklaruar se e vetmja rrugë për ta kontestuar marrëveshjen për demarkacion është rrëzimi i saj në Kuvendin e Kosovë, thërret qeverinë e vendit që sa më parë ta procedojë në Kuvend marrëveshjen aktuale dhe të mos humb kohë me krijimin e komisioneve të reja, të cilat nuk prodhojnë asnjë efekt juridik në raport me Malin e Zi. Demarkacioni nuk është thjesht çështje gjeografie e historie, por mbi të gjitha është çështje të së drejtës ndërkombëtare”, thuhet në reagimin e saj.

Reagimi i plotë i Lëvizjes për Bashkim

Vendimi i parë i qeverisë së re ka qenë shkarkimi i anëtarëve të Komisionit Shtetëror që ka qenë bashkhartues, nga pala e Kosovës, i marrëveshjes për demarkacionin dhe emërimi në krye të komisionit të ri i një prej kundërshtarëve kryesor të këtij version të marrëveshjes.

Ndërkohë, ka pasur reagime edhe nga Mali i Zi, i cili e konsideron të panevojshëm rinegociimin e demarkacionit në këto kushte, përderisa e ka ratifikuar në parlamentin e vet dhe është nënshkruar nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe përderisa nuk ka një kontest juridik zyrtar në mes të dy vendeve.

Lëvizja për Bashkim, duke qenë se edhe në kohen e protestave, peticionit e gazit lotsjellës për demarkacionin ka deklaruar se e vetmja rrugë për ta kontestuar marrëveshjen për demarkacion është rrëzimi i saj në Kuvendin e Kosovë, thërret qeverinë e vendit që sa më parë ta procedojë në Kuvend marrëveshjen aktuale dhe të mos humb kohë me krijimin e komisioneve të reja, të cilat nuk prodhojnë asnjë efekt juridik në raport me Malin e Zi. Demarkacioni nuk është thjesht çështje gjeografie e historie, por mbi të gjitha është çështje të së drejtës ndërkombëtare.

Vetëm pas rrëzimit të kësaj marrëveshjeje në Kuvend, krijohet kontest juridik i ri me Malin e Zi dhe vetëm atëherë mund të bëhen përpjekje ose të rinegociohet marrëveshja, ose të dërgohet në arbitrazh ndërkombëtar.

Sa më shumë që politika jonë të vonohet me këtë proces, aq më shumë do t’i rrisë tensionet e brendshme politike dhe do t’i dënojë qytetarët e vendit me zvarritjen e procesit të liberalizimit të vizave. Një herë u gabua dhe i pamë pasojat, përsëritja e gabimit është e papranueshme.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!