Deliu: PAN do të arrijë të krijojë qeverinë

Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu shpreh besimin e saj se koalicioni PAN do të arrijë të krijojë qeverinë e re.

Sipas saj, janë në pritje kohore për t’i kryer disa procedura ligjore.

“Ne jemi tu i prit afatet kohore, janë disa procedura që duhet me u kry në Kuvend. Ne po shpresojmë që do ta krijojmë qeverinë. Mandatari është deklaruar disa herë, andaj ne po shpresojmë që sapo të kryhen disa procedura të caktuara, PAN do të arrijë të krijojë qeverinë e re”, ka thënë Deliu.

