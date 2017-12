De Gea futet në histori të Ligës Premier pas paraqitjes ndaj Arsenalit

Manchester Unitedi arriti fitore ndaj Arsenalit në Ligën Premier me rezultat 1-3.

Më i miri në këtë takim ishte portieri David de Gea, i cili me disa pritje fantasike nuk lejoi që Arsenali të barazojë apo të fitojë në fund.

Spanjolli arriti të bëjë 14 pritje në këtë takim dhe këtë nuk e kishte bërë asnjë portier të Ligës Premier.

“Pas fitores i thash se pas asaj që pash sonte, ai është portieri më i mirë në botë”, Mourinho për De Gea pas ndeshjes.

Pas kësaj fitore Man Utd rendiet në vendin e dytë me 35 pikë, por një ndeshje më shumë se Manchester City që vazhdon në vendin e parë me 40 pikë.

Spanjolli u transferua në Old Trafford në vitin 2011 nga Atletico Madridi dhe që nga atëherë ka bërë 215 paraqitje për klubin anglez.

Se bashku me Antonio Valencian dhe Romelu Lukakun, De Gea është lojtari me më së shumti minuta te Unitedi këtë sezon, me 1350. /Telegrafi/

