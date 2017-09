Cilët janë kandidatët për kryekomunarë që pritet të fitojnë pa balotazh, në zgjedhjet e 22 tetorit?

Shtatë komuna me shumicë shqiptare, të paktën katër me shumicë serbe dhe një komunë me shumicë turke pritet që më 22 tetor të mësojnë emrin e kryetarit të tyre, kurse të gjitha komunat e tjera ndoshta mund të shkojnë edhe në balotazh për të mësuar drejtuesin e tyre.

Përveç kandidatit të pavarur Bekim Jashari, pjesëtarit të familjes heroike nga Prekazi që pritet të fitojë Skenderajn pa balotazh, një gjë të tillë e synojnë edhe PDK, LDK, AAK e Lista Serbe në disa komuna duke pasur parasysh rezultatet e mira që kanë korrur në zgjedhjet lokale të vitit 2013.

Ja kandidatët që pritet të fitojnë pa balotazh

Bekim Jashari, kandidat i pavarur për kryetar të Skenderajt padiskutim se pritet të marrë fitoren, që në rundin e parë dhe atë me përqindjen më të madhe nga të gjithë kandidatët për kryetar të komunave. Arsyeja është se Bekimi përveç se është pasardhës i familjes heroike nga Prekazi, ka edhe përkrahjen e partisë që ka qeverisur nga paslufta në këtë qytet PDK-së, e cila nuk ka asnjë kandidat, por edhe nga NISMA e Fatmir Limajt.

Jashari pritet të sfidohet nga Isa Fejzullahi kandidat i LDK-së, Hysni Mehani i Vetëvendosje-s dhe Musa Dervishaj i AKR-së, të cilët nuk kanë asnjë shans të vetëm të shkojnë në balotazh dhe jo më që të fitojnë garën.

Rufki Suma, kandidat i pavarur pritet ta marrë edhe mandatin e katërt në Han të Elezit dhe atë pa balotazh, këtë gjë së fundmi e kanë thënë edhe analistët politikë për portalin tesheshi.com. Ai do ketë dy kundërkandidatë, Hyrijete Isufi nga LDK, e njohur si mësuese, por jo si politikane me përvojë, dhe Florim Shkretën nga PDK, i dënuar për mashtrim me vota në zgjedhjet e 2010-tës.

Asnjëri prej tyre nuk pritet të cënojë fitoren e kandidatit të pavarur, i cili pritet të marrë një përkrahje të madhe kjo falë qeverisjes së mirë në tre mandatet e kaluara dhe afërsisë që ka me qytetarët.

Bashkim Ramosaj, kandidat i AAK-së po ashtu pritet të triumfojë në Deçan, që në rundin e parë, pasi kjo komunë njihet si bastion i partisë së Ramush Haradinajt.

Rivali më i “fuqishëm” i Ramosajt pritet të jetë Mal Lokaj i LDK-së, por vështirë se mund të sigurojë balotazhin. Kurse kandidatët tjerë, Zekë Sinanaj nga Vetëvendosje dhe Blerand Kadrijaj nga PDK nuk kanë shpresë.

Haki Rugova, kandidat i LDK-së për komunën e Istogut pritet të fitojë sërish mandatin që në raundin e parë. Kjo komunë njihet si vendlindja e Ibrahim Rugovës dhe është bastion i kësaj partie.

Kandidati i AAK-së, Gani Dreshaj është sfiduesi më i fortë i Rugovës, por nuk pritet të sigurojë balotazhin, kurse gjasa më të pakta kanë kandidatët e tjerë Agron Avdija nga Vetvendosje dhe Arif Elshani nga Iniciativa e Pavarur.

Agron Kuçi, i AAK-së synon të marrë edhe një mandat në Junik dhe gjasat i ka mëse reale pasi është vlerësuar puna e tij në katër vitet e shkuara dhe mund të sigurojë fitoren qysh në rundin e parë.

Kandidati më sfidues i tij mbetet Tahir Isufaj i LDK-së, kurse Sylë Gaxherri nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Fatos Shala nga PDK kanë gjasa më të pakta për të bërë ndonjë befasi.

Naim Ismajli, kandidat i PDK-së garon edhe për një mandat për të udhëhequr Shtimen dhe pritet të jetë kandidati i radhës që të sigurojë fitoren pa balotazh, gjë që e bëri edhe në zgjedhjet e 2013-tës. Rivalët e tij janë jo fort të njohur dhe as Selim Shabani i LDK-së, Ruzhdi Jashari i VV-së e të pavarurit, Fatmir Rashiti e Mehdi Sali kanë fare shanse për të çuar zgjedhjet në balotazh.

Besim Ilazi, gjithashtu kandidat i PDK-së për Kaçanikun ka gjasa të mira që të fitojë në rundin e parë, pasi është një figurë e njohur në këtë qytet, kurse PDK e ka një mini-bastion të saj.

Agim Çaka nga NISMA, Shkelqim Jakupi nga LDK, Basri Kodra nga VV e Hajrush Kurtaj nga AAK, do e kenë të vështirë të mbledhin votat e nevojshme për të shpresuar në raundin e dytë të zgjedhjeve.

Arif Butuc, nga partia e re e turqve (KTAP), pritet të fitojë pa balotazh komunën e Mamushës, e cila ka një shumicë me popullsi turke. Edhe në zgjedhjet lokale të 2013-tës ai fitojë pa balotzh.

Lista Serbe pritet të fitojë pa balotazh të paktën këto komuna me shumicë serbe: Leposaviçi, Zubin Potokun, Zveçanin, dhe Graçanicën.

Kujtojmë se në zgjedhjet lokale të vitit 2013, PDK-ja fitoi në raundin e parë katër komuna (Skenderaj, Kaçaniku, Shtimja e Drenasi), LDK-ja në tre (Istogu, Fushës Kosova e Podujeva) dhe AAK-ja një komunë (Deçanin). /tesheshi.com/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!