Përveç momenteve që Marina tërhoqi vëmendjen me shkelqësinë e saj, pati edhe nga ato momentet që nuk do iu iknin nga sytë.

Në foton e fundit të publikuar në rrjete sociale, duket se diçka nuk ka qenë në rregull me grimin e bukuroshes, shkruan indeksonline.

I tëri trupi i saj duket me shenja sikurse me baltë. Temperatura e nxehtë dhe djersët me sa duket e kanë bërë të vetën.

Marina duket e lumtur, por pa e parë veten si po e shohin të tjerët.

