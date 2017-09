Neymari mund të ketë gjitha te Paris Saint Germaini, por jo dashurinë nga bashkëlojtarët e tij të sulmit ashtu siç e kishte te Barcelona.

Në ndeshjen ndaj Lyonit, Edison Cavani nuk pranoi që braziliani të gjuajë penalltinë.

Edhe atë përkundër faktit që ish-ylli i Barcelonës iu afrua dhe ia kërkoi.

Sulmuesi uruguaian në fund humbi penalltinë pasi ajo u mbrojt nga portieri kundërshtarë dhe nga e gjitha kjo Neymar nuk dukej aspak e lumtur.

Gjithsesi kjo nuk ishte skena e vetme në fitoren ndaj Lyonit me rezultat 2-0.

Në një tjetër moment Cavani dëshironte të ekzekutonte edhe gjuajtjen e lirë, por Dani Alves u afrua ia mori topin dhe ia dorëzoi Neymarit.

Protagonistët ende nuk kanë folur për këto incidente të vogla dhe as klubi parisien, se a do ta bëjnë kjo mbetet të shihet.

Nga e gjitha kjo Neymar vetëm mund t’i kujtojë me mall kohët kur Lionel Messi e lejonte atë të gjuajë penalltitë. /Telegrafi/

Neymar didn’t look too happy allowing Cavani to take the penalty. pic.twitter.com/MS8Kdgg1sI

— Mootaz Chehade (@MHChehade) September 17, 2017