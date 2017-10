Carvajal mungon ndaj Espanyolit për shkak të problemeve me zemër

Real Madridi njoftoi tifozët se Dani Carvajal nuk do të luajë në ndeshjen ndaj Espanyoli.

E gjitha kjo pasi spanjolli është diagnostikuar me një infeksion viral që prek membranën që mbështjellë zemrën (perikardin).

Ende nuk është bërë e ditur se sa serioze është kjo, apo sa do të mungojë, por dyshohet se lojtari do t’i mungojë Los Blancos për gjashtë ndeshje.

Simptomat e një perikarditi (inflamacion i perikardit) mund të jenë të ngjashme me infarkt në zemër në rast se infeksioni është serioz, por më shpesh paraqitet si një dhimbje e menjëhershme në gjoks.

Carvajal kohëve të fundit kishte rinovuar kontratën me Realin deri në qershor të 2022.

Mbrojtësi me shumë mundësi do të humbas edhe dy ndeshjet e ardhshme me Spanjën.

Lojtari pritet të zëvendësohet nga talenti Achraf Hakim, pasi Theo Hernandez dhe Marcelo janë të lënduar.

Vlen të theksohet se Carvajal është prodhim i akademisë së Los Blancos. /Telegrafi/