Bursa e dytë më e madhe në Kinë e Bitcoin BTCChina lajmëroi se do të mbyllë aktivitetin e saj më 30 Shtator.

Në një cicërimë të publikuar ditën e Enjte, bursa, e cila gjithashtu ka operacione ndërkombëtare, tha se vendimi erdhi në mënyrë direkte nga qëndrimet e bëra publike së fundit nga autoritetet në Kinë.

Operacionet ndërkombëtare, BTCC dhe BTCC Pool, do të vijojnë të funksionojnë normalisht.

Bitcoin vijon në rënie e cila filloi në ditët e para të Shtatorit pas ndalimit të ICO-ve në Kinë dhe spekulimeve për një bllokim të dytë të bursave të bitcoin.

1/ After carefully considering the announcement published by Chinese regulators on 09/04, BTCChina Exchange will stop all trading on 09/30.

— BTCC (@YourBTCC) September 14, 2017