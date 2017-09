Aktorja e humorit Albana Perhati ka vendosur të ndryshojë pamjen e saj. Nga një bionde sexy, ‘Bukrën’ tashmë do mësohemi ta shikojmë me flokët rozë.

Me sa duket ajo është mjaft e lumtur me pamjen e saj të re. Duhet pranuar që kjo ngjyrë kërkon mjaft guxim, pasi rrallë ndodh të shohim femra me flokë ngjyrë rozë.

/ Gazeta Express/