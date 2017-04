Buja: Qeveria e re PDK – AAK – Nisma

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shukri Buja, ka bërë me dije se Qeveria aktuale nuk është funksionale dhe ka sugjeruar të shkohet në zgjedhje të parakohshme.

Ai ka thënë se ka shumë arsye pse kjo Qeveri duhet të shkojë në shtëpi dhe kryeministri Isa Mustafa në pension.

Në një intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, Buja ka vlerësuar se koha më optimale për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme është muaji qershor.

Ai ka theksuar se nëse nuk do të ketë zgjedhje në qershor atëherë, sipas tij, është e palogjikshme që Qeveria të rrëzohet në vitin e fundit të mandatit të saj.

Buja është shprehur i bindur në fitoren e PDK’së kurdo që mbahen zgjedhje e reja.

Ai ka bërë me dije se Qeveria e re do të udhëhiqet nga PDK’ja në partneritet me AAK’në dhe Nismën.

