Brenda aeroplanit privat të Behgjet Pacollit, ja çfarë i shërbejnë për ushqim (Foto)

A keni menduar se çfarë ushqimi i shërbehet në aeroplanin privat Bahgjet Pacollit?

Zëvendëskryemininistri i Kosovës Behgjet Pacolli ka udhëtuar në vizitë zyrtare në Podgoricë me aeroplan privat.

Por a e keni menduar se çka i shërbehet në aeroplan Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës në këto vizita diplomatike.

Në vizitën në Malin e Zi, ku temë diskutimi ishte demarkacioni, Pacolli për ushqim u shërbye me kifle (Croissant).

Kroasani është një recetë e famshme franceze me formë hëne edhe pse me origjine është austriake. Më pas ajo me pas u modifikua nga francezet, të cilët i shtuan gjalpin.

