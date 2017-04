Bodybuilderi Flamur Grabovci i artë në Swiss Class në Zvicër (FOTO)

I prekur nga mikpritja zvicerane, Grabovci thotë: “Jam rritë duke e parë gjithmonë këtë shtet mik në mbështetje të Kosovës dhe nëse garat e bodybuildingut nuk i bijnë me një datë kur kosova është në konkurrencë, kisha sakrifiku gjithçka për këtë popull mikpritës duke i përfaqësuar me shumë dëshirë ngjyrat e Zvicrës“.

Kampioni i Kosovës në 2016, Flamur Grabovci, ka fituar të artën në kategorinë plus 80 kilogram në garat e bodybuildingut zviceran „Swiss Class“ të mbajtur në Estavayer.

Në këtë garë kanë marrë pjesë 40 atletë ne katër kategori. Përveç Grabovcit, vendin e parë e ka fituar edhe shqiptari tjetër Ibrahim Vranovci në kategorinë plus 90 kilogram.

Flamuri ka thënë për albinfo.ch se çelësi i suksesit është puna e tij prej 14 vjetësh stërvitje aktive.

„Bodybuilding kërkon shumë durim e kohë për t’i formuar muskujt në nivelin maksimal. Vitin e kaluar jam shpall kampion i Kosovës, sivjet me 2017 i Zvicrës kurse më 3 maj e kam garën evropiane dhe jam në formë shumë të mirë e kam besim se do ia dalë me sukses“, shprehet Grabovci.

Për formën e tij të mirë ai thotë ta ketë arritur vetëm falë mbështetjes së bashkatdhetarëve të tij që jetojnë në Zvicër, me ndihmën e të cilëve ka nënshkruar kontratë me dy kompani zvicerane të fitnesit.

„Ka qenë një garë madhështore e hapur për të gjithë atletët profesionsitë nga mbarë Evropa. Gara është zhvilluar në një vend shumë të respektuar me rregulla strikte dhe juri profesionale“ ka thënë Grabovci.

Pas pranimit të federatës së Kosovës në federatat ndërkombëtare të Bodybuildingut IFBB, garuesi kosovar po e përfaqëson me sukses vendin e tij në garat ndërkombëtare, por përveç Kosovës, ai shprehet i gatshëm të garoj edhe nën petkun e flamurit zviceran.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!