Beyonce këndon hitin spanjoll për një arsye të veçantë (VIDEO)

Beyonce ka vendosur që të këndojë në gjuhën spanjolle versionin remix të Mi Gente, hitin e J Balvin me Willy William.

Kënga është bërë në gjuhën spanjolle, franceze dhe angleze, fitimet e së cilës do të shkojnë për bamirësi.

“Unë do dhuroj të ardhurat e mia nga kjo këngë për të ndihmuar të gjithë të prekurit nga stuhia e Porto Riko në Meksiokë dhe ishuj të tjerë të Karaibeve,” – shkruajti ajo në Instagram.

Kënga pati sukses që në 30 minutat e oara duke arritur në më shumë se 100 mijë klikime. Ata vendosën që të mos xhirojnë një klip por janë pamjet e personave të thjeshtë që kanë publikuar performancat e tyre në Youtube.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!