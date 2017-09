Berisha: Po bëhet një megavjedhje shtetërore e paimagjinueshme

Pak minuta më parë ish-kryemistri i Shqipërisë, Sali Berisha ka denoncuar një vjedhje që po bëhet me skemen që funksionon me uzinen e Ballshit dhe Armon.

Nga këto skema thuhet se janë vjedhur plot 580 milion € gjithë sistemit (tatime, dogana, banka), evazioni vazhdon në të njëjtën mënyrë.

Postimi i plotë:

”Nje megavjedhje shteterore e paimagjinueshme, me pasoja katastrofale per ekonomine!”

Lexoni mesazhin e zyrtarit dixhital! sb

“Pershendetje Doktor! Uroj të jesh mire! Nje punonjes i Tatimeve me informon se: Nje vjedhje e paimagjinueshme shteterore po bahet me skemen qe funksionon me uzinen e Ballshit dhe Armon. Edhe pse i jane vjedhe me keto skema 580 milion

€ gjithe sistemit (tatime, dogana, banka), evazioni vazhdon ne te njejten menyre. Besniku I partise ka sjell nje kompani nga parajsat fiskale, “investitor i huaj”, mund të quhet nga rilindja, apo edhe Diplomaci Ekonomike, ka paraqit dhe nje te huaj dy tre here ne medja sikur eshte investitor i madh dhe ka marr me qera uzinen. Pervec mos pagimit te ujit, dritave dhe sigurimeve etj, deri sot nga Janari i ketij viti, jane shmangur nga pagimi i taxes se qarkullimit dhe karbonit afro 50 miljon €. Kjo vjedhje eshte realizuar nepermes gjoja magazines fiskale, jashte gjithe kushteve ligjore dhene nga ish ministri Ahmetaj. Pa fol ketu qe solar, verxhin dhe squfur jashte cdo standarti i jepet tregut dhe mushkrive te qytetareve dhe askush nuk guxon te flase, pasi shuma te medha nga ky evazjon jane hedhur ne fushate ne Fier e Vlore per pushtetin. Tani qe ka filluar te ziej ky problem, qeramarresi fiktiv, (pasi i verteti fshihet), po behet gati te shpalle falimentin dhe te zhduket dhe thjesht armos i rritet borxhi nga 580 ne 630 milion €, skemë kjo qe ka 3 vjet qe vazhdon!! Të uroj jete të gjate dhe mbaresi!”

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!