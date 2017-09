Baton Haxhiu: “të rinjtë po dëgjojnë përralla nëpër xhamia”, reagon imami Husamedin Abazi

Mbrëmë në emisionin për Zgjedhjet Lokale “Analiza Lokale” në Klan Kosova, drejtuesi emisionit Baton Haxhiu tha se “të rinjtë po dëgjojnë përralla nëpër xhami”, dhe si duket kjo deklaratë edhe pse e vërtetë, paska prekur imamin e xhamisë “4 Llullat” Husamedin Abazi, i cili ia numëroi arsyet pse të rinjtë cdo herë e më shumë po frekuentojnë xhamitë, dhe ia kujtoi se përrallat dhe pallavrat shiten në rrethin e politikanëve dhe gazetarëve, e jo në mesin e hoxhallarëve dhe intelektualëve që cdo ditë e më shumë po mbushin xhamitë e vendit.

Postimi i plotë i imamit Abazi ishte si më poshtë:

“Të rinjtë po ndëgjojnë përralla ne Xhami”.

O Baton Haxhiu edhe sa kohë do vazhdoshe me shprehë varferine intelektuale dhe ofendimin e Hoxhallarëve dhe Praktikuesve Muslimanë Shqiptarë?! Xhamitë sot i ke te mbushura me studente dhe intelektuale që jam i bindur se secili prej tyre ka lexu dhe lexon më shumë se ju. Këta njerëz nuk po i durojnë Përrallat e juaja dhe te ngjashmëve si ju dhe prandaj po e gjejne veten ne Ligjeratat e Hoxhallarëve të cilët respektojnë Intelektin e tyre dhe ofrojne Teorinë Islame Paqësore e cila po ua flladitë zemrat dhe po ua mbushë mendjen. Me plotë pergjegjesi e them se ky eshte realiteti i shumices se Hoxhallareve dhe Xhamive tek ne.

