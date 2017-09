Barcelona ka konfirmuar lëndimin e sulmuesit anësor, Ousmane Dembeles, në ndeshjen ndaj Getafes.

Dembele është lënduar gjatë pjesës së parë të ndeshjes përballë Getafes, duke u detyruar ta lë fushën e blertë në minutën e 26, ku u zëvendësua nga Gerard Deulofeu.

Lëndimi i sulmuesit francez erdhi vetvetiu dhe jo nga ndonjë ndërhyrje e lojtarëve kundërshtar, kështu që lëndimi i tij nuk duket të jetë aq i rëndë.

Sipas faqes zyrtare të Barcelonës në Twitter, Dembele ka pësuar tërheqje muskulore, ndërsa testet tjera do bëhen më vonë për të vlerësuar shkallën e lëndimit.

“Ousmane Dembele ka pësuar tërheqje muskulore në këmbën e tij të majtë, nevojiten më shumë teste për të mësuar shkallën e lëndimit”, thuhet në konfirmimin e Barcelonës. /Telegrafi/

Ousmane Dembélé has a hamstring injury in his left leg, more tests are needed to find out the extent of the injury #FCBlive pic.twitter.com/tekYrp6AHQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2017