Avokati i Popullit nis hetimet për foshnjën që lindi në pllaka të QKUK-së

Institucioni i avokatit të Popullit ka filluar hetimet pas një sërë raportimesh mediale.

Në mesin e tyre është përfshirë edhe rasti i foshnjës që lindi në pllaka në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike, shkruan Indeksonline.

Rast ky për të cilin raportoi portali Indeksonline. Mirëpo rasti i hetimit të foshnjës nuk është i vetmi, IAP ka filluar të hetoj edhe shpërndarjen e vlerës së energjisë që shpenzohet në veri të vendit si dhe kërcënimet ndaj gazetarëve.

IAP ka vlerësuar punën e medieve që ndihmojnë të korrigjohen shkeljet.

Gjeni të plotë komunikatën dërguar medieve :

AVOKATI I POPULLIT KA HAPUR PËR HETIM SIPAS DETYRËS ZYRTARE DISA RASTE, BAZUAR NË RAPORTIMET MEDIALE

Duke u bazuar në raportimet mediale, Avokati i Popullit, në pajtim me kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore, ka vendosur të hetojë Ex Officio (sipas detyrës zyrtare) çështjen e shpërndarjes së vlerës së energjisë që shpenzohet në veri të vendit, nëpër fatura të qytetarëve gjithandej Kosovës. Siç raportohet në media, vlera vjetore e sasisë së energjisë së konsumuar në atë pjesë, llogaritet të jetë rreth 8 milionë euro, shumë e cila konsiderohet se u vihet në barrë qytetarëve në pjesët tjera të vendit. Gjithashtu, bazuar në informatat dhe kronikat mediale, Avokati i Popullit ka hapur për hetim Ex Officio edhe një numër rastesh të tjera, përfshirë kërcënimet ndaj kryeredaktorës së gazetës “Zëri”, znj. Arbana Xharra; rastin e foshnjës që gjatë procesit të lindjes në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike ka rënë në dysheme; disa raste që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen shëndetësore dhe sociale të tyre; raste që kanë të bëjnë me përgjegjësinë për mjedisin jetësor etj. Avokati i Popullit vlerëson jashtëzakonisht shumë punën e mediave për të vënë në qendër të vëmendjes çështje të ndjeshme dhe me interes publik, duke kontribuar drejtëpërdrejtë në identifikimin e çështjeve që kërkojnë angazhimin institucional për të korrigjuar shkeljet apo mosveprimet, por gjithashtu edhe në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme mbi të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. /Indeksonline/

