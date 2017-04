Avni Shkodra akuzon Lutën për zgjedhjen e drejtorit të Teatrit të Gjilanit

Aktori i njohur, Avni Shkodra nëpërmjet një kërkese publike ka kërkuar nga drejtuesit e Teatrit të Gjilanit për procesin e zgjedhjes të drejtorit të këtij institucioni që të mos e përziejnë politikën.

Madje, ai thotë se pjesë e këtij procesi është edhe kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri.

Statusi në “Facebook”:

Kërkesë publike ndaj këshillit drejtues te teatrit: Sabadin Shahiqi, Mejreme Berisha, Avni Xh Behluli, Tringa A. Hasani, Shpresa Kurteshi Emini.

Procesi i zgjedhjes se drejtorit te teatrit eshte zvarrite per shkak te nderhyrjes politike, kshtu qe ju keni obligim ndaj teatrit, mos me u nenshkru edhe me e zgjedhe asnje kandidat, te cilin ua imponon Lutfi Haziri, por me e zgjedhe, ose me e propozu njeriun qe ju mendoni se osht zhvillimor per teatrin, pershkak se eshte nen kompetencen tuaj.

Perndryshe jeni bashkefajtor per ngecje te zhvillimit te teatrit.

Ma mire kisha dhane doreheqje, sesa me na u perzi i huji n’shpine tone!

