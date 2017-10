Atalanta e barazon rezultatin ndaj Juves, minuta pasi Zonjës së Vjetër iu anulua një gol nga VAR (Video)

Atalanta ka barazuar rezultatin ndaj Juventusit në 2-2 në Serie A.

Goli erdhi nga Bryan Cristante në minutën e 67-të pas asistimit nga Alejandro Gomez.

Vlen të theksohet se minuta më parë iu anulua një gol Zonjës së Vjetër për 1-3, goli u shënua nga Mario Mandzukic pas asistimit nga Paulo Dybala.

Por, paraprakisht argjentinasi kishte kryer faull në Gomez dhe pasi gjyqtari u konsultua nga teknologjia VAR, anuloi golin. /Telegrafi/

GOOOOOOAAAALLL!!! And it’s the former #Milan man who comes to haunt #Juventus, Bryan #Cristante BAM!!! #AtalantaJuvepic.twitter.com/CYzDZsL8cc

— Lega Serie A (@SerieAchannel) October 1, 2017