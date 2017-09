Lepuri hyn ne familjen e kafshëve gjitarëve brejtëse, me kokë të rrumbullakët e me veshë të gjatë, me trupin të mbuluar me qime të gjata në ngjyrë të murrme ose të bardhë, me këmbët e prapme më të gjata se të përparmet, që rend shumë shpejt dhe që njihet si frikacak.

Atij i pëlqejnë shume karotat dhe bimët gjithashtu.

Kuriozitete për lepujt:

1- Lepuri jeton deri në 10 vjet.

2- Lepujt nuk vjellin.

3- Ata kanë nevojë për kashtë për të ndihmuar tretjen dhe penguar krijimin e lëmsheve me qime në stomak.

4- Lepuri mund të kërcejë 90 cm. Lepuri mund të shikojë prapa, por në shikimin ballor ka një zonë të verbër.

5- Kur janë të lumtur kërcejnë dhe përdridhen.

6- Lepuri mund të vdesë nga frika kur ndeshet me grabitqarë.

7- Lepuri djersin vetëm në këmbë.

8- Lepuri prodhon 3kg mish nga i njëjti ushqim dhe ujë me të cilin lopa prodhon vetëm 1 kg mish.

9- Lepujt janë të dashur dhe besnikë me njerëzit

10- Përgjigjen kur u thërrasim në emër

11- U pëlqen të bëjnë banjo pluhuri për të pastruar gëzofin nga parazitët.