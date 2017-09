Arsenal – West Brom, formacionet zyrtare

Arsenali dhe West Bromiwich Albion kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare të vlefshme për javën e gjashtë të kampionatit anglez, Ligës Premier.

Topçinjtë janë nikoqirë të WBA-së në takimin e vetëm të mbetur të javës së gjashtë të Ligës Premier.

Skuadra e trajnerit Arsene Wenger po përjeton një formë të luhatshme këtë fillim sezon dhe dëshiron të fitojë ndaj WBA-së për të rritur besimin te ekipi.

Në anën tjetër mysafirët janë diçka më mirë duke pësuar vetëm një humbje nga pesë ndeshjet e para, dhe me një barazim do ishin të kënaqur.

Wenger ka në dispozicion të gjithë skuadrën dhe ka startuar me formacion më të mirë të mundshëm, ku dyshja me prejardhje shqiptare, Granit Xhaka dhe Shkodran Mustafi do luajnë nga minuta e parë.

Takimi zhvillohet në Emirates Stadium dhe fillon nga ora 21:00. /Telegrafi/

Arsenal: Cech; Mustafi, Koscielny, Monreal; Bellerin, Elneny, Xhaka, Kolasinac; Ramsey, Sanchez; Lacazette.

WBA: Foster; Dawson, Hegazy, Evans, Nyom; Krychowiak, Barry, Gibbs; Livermore, Rodriguez; Robson-Kanu.