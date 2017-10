Arbana Osmani ka diçka për të thënë për fjalimin e mirëditores në Parlament!

Osmani ka dalë në krahë të mirëditores duke e lidhur me eksperiencat e saj në “Dua të të bëj të lumtur”.

“Ne punen time me #duatetebejtelumtur kam patur rastin te shkoj ne shume fshatra te thelle te vendit, dhe cdo fjale qe thote kjo grua per to, dhemb e perlot, sepse cdo gje qe thote, eshte teresisht e vertete. Nuk ka gezim e trishtim me te madh njekohesisht sesa te shohesh sa te bukur e sa te braktisur jane. Por jam e lumtur qe nga sot kane nje zë. Nje zë qe quhet Gerta, e qe eshte nje frymezim per mua,”-përfundon Osmani në rrjete sociale./Gazeta Express/