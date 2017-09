Ancelotti flet pas shkarkimit nga Bayerni (Foto)

Trajneri italian, Carlo Ancelotti ka folur fjalët e para që nga ndarja e rrugëve me skuadrën e madhe gjermane, Bayern Munichun.

Ancelotti dhe Bayerni kanë ndarë rrugët sot (e enjte), pasi Bavarezët kanë vendosur ta largojnë pas nisjes së dobët të sezonit.

Forma e luhatshme në Bundesliga dhe humbja e fundit 3-0 nga Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve ishin arsyet kryesore për shkarkimin e italianit.

Megjithatë, Ancelottit nuk i ka mbetur hatri aspak në drejtuesit e Bayernit, pasi i ka falënderuar për bashkëpunimin.

Trajneri italian falënderimin për drejtuesin, klubin dhe tifozëve e ka bërë me anë të profilit të tij privat në Twitter.

“Ka qenë një nder i madh për të qenë pjesë e historisë së Bayernit”.

“Unë do të doja të falënderoja klubin, lojtarët dhe tifozët mahnitës”, ka shkruar Ancelotti.

Ndryshe, Ancelotti me Bayernit ka një titull të Ligës së fituar dhe dy kupa të Gjermanisë. /Telegrafi/

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it’s amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 28, 2017