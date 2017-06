Amerika ndan edhe 50 milionë dollarë për Kosovën

Qeveria e Kosovës u njoftua sot nga Bordi i Korporatës për Sfida të Mijëvjecarit, që udhëheqet nga Serketari i Shtetit Rex Tillerson, se kjo agjenci federale amerikane ka marrë vendimin për ndarjen e afër 50 milionë dollarë për programin “Threshold” në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur Qeveria, nëpërmjet një komunikate.

Këto mjete, sipas njoftimit të Qeverisë, do të investohen në tri vitet e ardshme në projekte të eficenës energjetike, ambientit dhe sundimit të ligjit.

Kryeministri në largim i vendit, Isa Mustafa, me këtë rast deklaroi se “ky është një lajm i shkëlqyeshëm për popullin e Kosovës”.

“Qeveria e Kosovës me punë intensive dhe në bashkëpunim me ekspertët amerikanë ka arritur një shumë rekorde të dedikuar nga Agjencioni federal MCC për programet “Threshold” kudo në botë, dhe se Kosova është falënderuese për përkrahje të vaxhdueshme të Qeverisë dhe popullit amerikan për zhvillimin ekonomik të Kosovës”, ka thënë Mustafa.

“Fokusi i investimeve amerikane që tashmë dihet se do të arrijnë 50 milionë dollarë, do të jetë në fusha shumë të rëndësishme për zhvillimin e gjitëmbarshëm ekonomik si dhe krijimin e vendeve të reja të punës në fusha deficitare si energjia e ripertërishme, teknologjia, etj.”, është shprehur Mustafa.

Petrit Selimi, Koordinator Nacional i Zyrës së Sfidave të Mijëvjecarit pranë Zyrës së Kryeministrit, me këtë rast deklaroi se “vendimi i Bordit të MCC është një lajm i mirë për Kosovën, lajm i mirë për biznesin kosovar dhe për mijëra përfitues që do të përjetojnë impaktin e vërtetë të investimeve amerikane nga MCC. Institucionet e Kosovës kanë bashkëpunuar me shoqërinë civile, OJQ-të e shumta por edhe komunitetin e biznesit”.

Korporata e Sfidave të Mijëvjecarit ka kualifikuar vjet në dhjetor Kosovën për ndihma të programit “Threshold”. Qeveria e Kosovës ka themeluar njësitin e veçantë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, për përpilimin e projekteve konform metodologjisë së përgatitur nga pala amerikane dhe tani pritet që Kosovës t’i derdhen 49.6 milionë dollarë mjete të pakthyeshme, për të përforcuar reformat në fusha të rëndësishme, si dhe për investime në projekte që përforcojnë kornizën energjetike të Kosovës, si dhe sundimin e ligjit dhe qeverisjen e mirë.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!