Aktakuzat kundër krerëve të UÇK’së në vjeshtën e vitit 2018?

Ende nuk dihet saktësisht se kur mund të ngritën aktakuzat e para të Gjykatës Speciale, gjykatë kjo që do të hetojë për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Raportimet se Specialja do të fillojë me aktakuza në vjeshtën e 2018-ës dhe jo në janar të këtij viti, janë hedhur poshtë nga zyra e Prokurorit, sikurse edhe nga Dhomat e Specializuara. Këto të fundit thonë për Gazetën Express se nuk i komentojnë spekulimet që kanë të bëjnë me aktakuzat në fjalë

Të bazuar në disa burime që thuhet se janë të njoftuar mirë me zhvillimet në Hagë, mediat në Kosovë kanë raportuar ditë më parë se aktakuzat e para të Speciales nuk pritet të ngritën para vjeshtës së vitit të ardhshëm. Ndërkaq, deri më tani është thënë se aktakuzat e para do të bëheshin publike në janar të vitit 2018. Sipas këtyre njoftimeve ngritja herët e aktakuzave mund ta hidhërojë Serbinë, e cila ka dërguar në kryeqytetin holandez më tepër se 80 mijë faqe dosje.

Por nga zyra e Prokurorit Specialist të Kosovës që operon në Hagë, në një përgjigje dhënë Gazetës Express nuk kanë treguar se kur do të ndodh ngritja e aktakuzave të para, por deklarojnë se për këtë situatë ende nuk mund të komentojnë, shkaku i hetimeve.

“Prokurori Specialist nuk është në gjendje të komentojë statusin e hetimeve për arsye ligjore, profesionale dhe etike”, ka thënë Christopher Bennet për Express, derisa ka shtuar se do të japin informata shtesë kur të jenë në gjendje për ta bërë atë.

Në dosjen prej 80 mijë faqëshe, përfshihen materiale me të cilat Beogradi pretendon të vërtetojë pretendimet e raportuesit të Këshillit të Evropës, Dik Marti, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të kryera në Kosovë, gjatë luftës.

Mirëpo, nga Dhomat e Specializuara që veprojnë të ndarë nga Prokurori Specialist kanë sqaruar për gazetën Express se nuk i komentojnë spekulimet e mediave që kanë të bëjnë me aktakuzat, pasi siç bëjnë të ditur ata, kjo varet nga Prokurori i Speciales se kur ngritën ato.

“Dhomat e specializuara nuk janë në gjendje të konfirmojnë spekulimet e mediave për aktakuzat, pasi kjo i takon Prokurorisë Speciale (SPO) që të ngrejë padi. Ne, në anën e Dhomave të Specializuara mund të përsërisim se jemi plotësisht funksional në gjyqësi që nga korriku dhe në pozitë për të marrë dosjet”, është shprehur Aviss Bennes nga Dhomat e Specializuara.

Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit tё Specializuar tё Kosovёs janё formuar nё bazё tё Amendamentit Kushtetues dhe Ligjit tё miratuar nga Kuvendi i Kosovёs pёr gjykimin e pretendimeve të paraqitura nё raportin e Kёshillit tё Evropёs tё vitit 2011, pёr shkelje tё rёnda tё sё drejtёs ndёrkombёtare. Ato janё tё pёrkohshme dhe me mandat e juridiksion tё përcaktuar, konkretisht për krime kundёr njerёzimit, krime lufte dhe krime tё tjera, tё cilat pretendohet se janё kryer midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000./GazetaExpress/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!